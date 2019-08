Death Stranding, un viaggio nel mistero dal creatore di Metal Gear Solid

COS'ÈDeath Stranding è un gioco d'azione in terza persona nel quale vestirete i panni di Sam Bridges, misterioso personaggio interpretato da Norman Reedus, uno degli attori più amati della serie TV The Walking Dead. Il protagonista si muoverà in un immenso open-world nel tentativo di collegare tra loro le città divise delle UCA (United Cities of America), sotto la guida del presidente Amelie (interpretata dall'attrice Lindsay Wagner) e sfruttando il particolare Bridge Baby, un neonato all'interno di una capsula caratterizzato da un particolare legame con l'aldilà.



Difficile dare un'idea della storia e del gameplay alla base del gioco, dal momento che nonostante i numerosi video proposti finora, Kojima preferisce mantenere un alone di mistero attorno al suo progetto: si sa che il giocatore dovrà cercare di ricongiungere quelli che, prima di una catastrofe nota appunto come Death Stranding, erano gli Stati Uniti, ma non sappiamo con certezza come questo processo si svolgerà. Sappiamo che grazie al Bridge Baby (chiamato semplicemente B.B. nel gioco), il protagonista sarà in grado di percepire alcune entità sovrannaturali che tenteranno di ostacolare l'obiettivo di Sam.