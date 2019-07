Death Stranding: ecco Heartman, il personaggio che muore ogni 21 minuti

Membro del gruppo Bridges, Heartman muore così 60 volte al giorno trascorrendo tre minuti nel mondo dei morti per investigare sulle cause del Death Stranding, catastrofico evento che ha completamente trasformato il mondo in cui vivono i pochi superstiti. Nel video, Heartman spiega al protagonista Sam (interpretato da Norman Reedus, attore di The Walking Dead) come riesce a vivere con questi ritmi basandosi esclusivamente su attività che rientrino nel ciclo da 21 minuti.



Il ruolo di Heartman nella storia di Death Stranding resta avvolto nel mistero, così come buona parte del progetto di Hideo Kojima: per scoprirlo, non dovremo far altro che attendere l'8 novembre, quando la nuova creatura partorita dalla mente del brillante designer giapponese arriverà in esclusiva su PlayStation 4.