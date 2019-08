VISTO IN ANTEPRIMA 26 agosto 2019 11:47 Da Night City al Cyberspazio: lʼaffascinante viaggio di Cyberpunk 2077 Abbiamo visto nuovamente la demo di gameplay del prossimo gioco di ruolo creato dagli autori di The Witcher

Cyberpunk 2077 è certamente uno dei giochi più attesi del prossimo anno: l'ultima creatura del team CD Projekt Red, software house polacca che ha raggiunto la notorietà grazie alla trasposizione videoludica dei romanzi di The Witcher, continua a far parlare di sé grazie a un'ambientazione incredibilmente vasta e dettagliata, oltre a una struttura di gioco che promette di offrire assoluta libertà al giocatore.



Durante la Gamescom 2019 di Colonia, gli sviluppatori di CD Projekt Red hanno invitato Tgcom24 e Mastergame a scoprire in anteprima una lunga demo di 45 minuti che ha mostrato numerose sfumature del gioco di ruolo, dalla creazione del proprio personaggio fino ai combattimenti. Ecco tutto ciò che abbiamo scoperto.

COS'ÈCyberpunk 2077 è un gioco di ruolo con visuale in prima persona ambientato nell'universo del gioco da tavolo creato da Mike Pondsmith. Il progetto di CD Projekt Red è ambientato 57 anni dopo le vicende vissute in Cyberpunk 2020 e ci metterà nei panni di V, un mercenario che offre i propri servigi nel tentativo di scalare le gerarchie di Night City, metropoli futuristica composta da sei distretti completamente differenti tra loro e una zona periferica molto pericolosa.



Il giocatore può scegliere di personalizzare l'aspetto di V, scegliendo il sesso, le origini e lo stile di combattimento grazie al Fluid Class System, che basandosi sui mestieri presenti nel gioco da tavolo originale dà la possibilità di plasmare il personaggio a propria immagine e somiglianza, scegliendo persino le abilità più adatte ai propri gusti.



Cyberpunk 2077 è anche un open-world: potrete esplorare la città, andare in cerca di missioni secondarie e continuare a personalizzare il protagonista installando nuove protesi cibernetiche, che vi doneranno abilità esclusive. Potrete ovviamente acquistare nuove armi, capi d'abbigliamento dotati di statistiche e abilità aggiuntive, ma soprattutto nuovi veicoli con i quali muovervi tra le strade di Night City: oltre alle auto, ci sarà spazio anche per le moto!

COSA ABBIAMO PROVATOA Colonia abbiamo rivisto la stessa demo mostrataci da CD Projekt Red all'E3 2019. Conoscendo già l'evoluzione della storia e le azioni che sarebbero state compiute durante la demo gameplay, ci siamo concentrati sui dettagli e sull'incredibile varietà di situazioni che Night City offrirà al momento del lancio sul mercato.



Nella demo, il protagonista V deve aiutare un personaggio di nome Placide, uno dei pezzi grossi della gang Voodoo Boys, a liberare il centro commerciale di Pacifica (uno dei sei distretti che compone la città) dalle forze del clan rivale Animals. Gli sviluppatori hanno mostrato due potenziali approcci: uno furtivo, basato sulle capacità di penetrare nei sistemi cibernetici e sfruttare telecamere, porte elettroniche e qualsiasi oggetto tecnologico contro i nemici; l'altro invece era concentrato sulla forza bruta, mostrando le abilità in combattimento e l'uso di diverse armi e gadget tecnologici per liberare il centro commerciale.



Nella lunga demo, la software house ha mostrato anche un'ambientazione suggestiva che sarà esplorabile dal protagonista: il Cyberspazio. Si tratta di un mondo parallelo al quale potrete accedere in momenti specifici dell'avventura e legato a personaggi iconici del comparto narrativo, come Johnny Silverhand, il personaggio interpretato da Keanu Reeves, e la sua ragazza Alt Cunningham, tra gli hacker più importanti che si siano mai visti a Night City.