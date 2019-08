Cyberpunk 2077 diventa un videogioco per PS1

Bearly Regal è uno sviluppatore indipendente di videogiochi specializzato nella creazione dei cosiddetti demake, ovvero delle riproduzioni di giochi esistenti che vengono "invecchiati" in modo da sembrare più simili all'era di console gloriose come la prima PlayStation di Sony.



Ultimamente, lo sviluppatore sta facendo parlare di sé per il progetto che coinvolge uno dei giochi di ruolo più attesi dell'anno, Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red, che è stato reimmaginato dallo sviluppatore come un prodotto lanciato su PS1.