Cult of the Lamb, il videogioco in cui gestire la vita di una setta religiosa

Quello che a primo impatto può apparire come un classico videogioco d’azione caratterizzato da elementi roguelike , in realtà nasconde una profondità non indifferente grazie alle numerose meccaniche legate a un aspetto centrale dell’esperienza ludica: la gestione di una setta religiosa .

In Cult of the Lamb vestiremo i panni di un agnello sacrificale che, sfuggito al rituale di quattro divinità, decide di servire un dio malvagio bandito dalla dimensione reale: il protagonista fonda una setta in suo nome allo scopo di liberarlo e vendicarsi di coloro che hanno tentato di ucciderlo. Tgcom24 e Mastergame hanno avuto l’opportunità di trascorrere qualche ora in compagnia del gioco, in arrivo l’11 agosto su PC e console.

IN CERCA DI VENDETTA

un gameplay che fonde l’azione tipica di roguelike come Hades e la componente gestionale

esplorare quattro scenari al fine di vendicarsi degli dèi che l’hanno sacrificata

- Cult of the Lamb è un gioco dalle due anime: i ragazzi di Massive Monster hanno infatti lavorato alacremente per creareche si può trovare più comunemente nei manageriali. Il risultato è un progetto dal sapore unico, in cui la pecorella protagonista dell’avventura può, e massacrare orde di seguaci di ciascuna divinità.

Per farlo, però,

servono numerosi tentativi in cui il giocatore è costretto a potenziare il suo alter ego digitale

gestire il campo e provvedere al fabbisogno di tutti i membri

una serie di rituali con cui accrescere la fede da parte dei propri follower

, a trovare nuovi seguaci da indottrinare e introdurre nel proprio culto, a raccogliere risorse con cuiche popoleranno lentamente la base della setta e, ovviamente, a eseguire tutta, così da ottenere nuove abilità, sbloccare nuove strutture per potenziare il campo e diventare sempre più forti.

Se nelle prime battute ci si trova dunque a

evitare gli attacchi avversari tra corse e schivate

due tipologie di armi

man mano che si progredisce è possibile scoprire nuove meccaniche che rendono l’esperienza ancora più ricca di sfaccettature

, uccidendo decine di nemici contando solo su(quella principale, utilizzabile senza grosse limitazioni, e quella secondaria, che sfrutta delle particolari munizioni ottenibili solo sterminando ripetutamente i rivali),

I

tarocchi

offrire bonus temporanei

missioni secondarie per sbloccare nuove opportunità o armi più potenti

ogni "escursione" è limitata

Le tappe a cui sopravvivere prima di affrontare il boss (o il miniboss) sono sempre quattro

scovabili da un mercante nascosto in vari punti della mappa sono in grado di, mentre personaggi speciali sparsi qua e là possono dare accesso a. La cosa da tenere a mente è che, in termini di percorso che è possibile intraprendere., ma possono differire per tipologia: raccolta di risorse, nemici da uccidere, seguaci da salvare e indottrinare, e così via.

TRA AZIONE E STRATEGIA

La parte manageriale, ovvero quella legata alla gestione del culto e alla crescita del proprio campo base, è infatti altrettanto importante

- La componente più marcatamente action funziona ed è puntualmente in grado di divertire, soprattutto se si opta per uno dei livelli di sfida più elevati, ma rappresenta solo una delle "anime" su cui poggia il concept creato dal team di sviluppo.e corre il rischio di occupare la maggior parte del tempo trascorso in compagnia di Cult of the Lamb.

Bastano pochi minuti in compagnia del nuovo gioco di Devolver per capirlo:

arrivati al campo del culto, che rappresenta il quartier generale in cui gestire i seguaci, si viene letteralmente bombardati di informazioni

creare degli accampamenti

, di nuove meccaniche e caratteristiche che rendono l’amministrazione della setta particolarmente complessa. Tocca, una struttura in cui cucinare pietanze per i membri del gruppo, un santuario in cui i follower possono adorare il leader (e accumulare così una risorsa di gioco per sbloccare nuovi potenziamenti e strutture da edificare) e un tempio in cui è possibile eseguire rituali o sermoni.

Man mano che aumenta il numero di membri della setta, le complessità diventano più evidenti

sarà chiamato a ripulire la base per evitare che si diffondano malattie

partire puntualmente per nuove escursioni per recuperare risorse

: ogni seguace ha una personalità definita proceduralmente, con una serie di bonus e malus che possono rendere più o meno impegnativa la gestione del campo e, in casi particolari, creare dei dissidenti in grado di mettere i bastoni tra le ruote al povero leader. Che, dal canto suo,, continuare a migliorare la struttura per offrire riparo e mantenere elevato il morale (o meglio, la "fede") e, nuove armi e seguaci da introdurre nel culto.

Le prime ore di gioco hanno mostrato una grande profondità della parte gestionale, ma

il rischio è che, soprattutto nelle fasi più avanzate, questa componente possa risultare predominante rispetto a quella più votata all’azione

, dal momento che una "run" in cui massacrare nemici dura generalmente una decina di minuti e il tempo che si passa a gestire il campo è sensibilmente maggiore.

Scopriremo solo nella versione completa se gli sviluppatori di Massive Monster saranno riusciti a bilanciare al meglio l’esperienza di gioco, ma quanto visto fino a questo momento ci ha convinto che

Cult of the Lamb potrebbe essere l’ennesima produzione di rilievo da parte di un publisher come Devolver Digital

, che sembra davvero non sbagliare più un colpo.