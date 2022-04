Dune: Spice Wars, alla conquista della Spezia nell'universo di Frank Herbert

Stiamo parlando, del resto, di una delle più affascinanti saghe letterarie della fantascienza, al pari con Il Ciclo delle Fondazioni di Asimov o Il gioco di Ender di Orson Scott Card. Il mondo dei videogiochi, del resto, ha spesso tratto ispirazione da Dune: il titolo di casa Westwood uscito nel 1992, Dune II: The Battle for Arrakis , rappresenta uno dei classici della strategia e ha introdotto uno stile di gioco che poi sarebbe stato ripreso e ulteriormente elaborato da grandi successi come Warcraft e Command & Conquer .

Disponibile in versione Accesso Anticipato,

Dune: Spice Wars è appunto uno strategico, ma dotato di caratteristiche uniche che non si riscontrano spesso nel resto del genere

comandare una spedizione militare sulla superficie di Arrakis

assicurarsi un flusso stabile di Spezia

. L’idea di fondo è quella di, il pianeta deserto, con l’intento di conquistare quanti più territori possibile e, la preziosissima sostanza che consente i viaggi spaziali e allunga la vita umana.

Le fazioni coinvolte in questo spietato conflitto sono quattro

Atreides

Harkonnen

contrabbandieri

Fremen

, e fra loro potremo scegliere all’inizio di ogni partita:, le due case nobiliari da sempre in guerra, ie i, ovvero il popolo nativo di Arrakis. Le differenze narrative si riflettono, dunque, nel gioco: gli Atreides, per esempio, fanno onore alla loro tradizione diplomatica e possono annettere pacificamente i villaggi di cui è costellata la mappa; i Fremen, invece, possono attirare e cavalcare i giganteschi vermi delle sabbie, veri e propri mostri capaci di divorare uomini e mezzi.

Dune: Spice Wars funziona in tempo reale, ma il ritmo è piuttosto lento

Il fulcro del gioco si trova nella gestione strategica di città e risorse

ricorda le dinamiche di Civilization

L’esperienza è molto gradevole e innovativa

, e si può mettere in pausa l’azione in qualsiasi momento per impartire gli ordini., più che nelle tattiche militari: in questo senso, il titolo di Shiro Games, ripensate però per nascondere i turni mentre tutto scorre fluidamente., anche se può diventare un po’ dispersiva sulle mappe su grandi e quando ci si trova a controllare molte città ed eserciti.

Le basi, però, non sono difficili da assimilare e il tutorial fa un buon lavoro in questo senso.

Si comincia ogni partita con un Ornitottero, ovvero un particolare tipo di velivolo ad ali mobili

, da mandare in esplorazione dei territori vicini: quando si individua un villaggio neutrale, è possibile attaccarlo e annetterlo, per poi iniziare a sfruttare la regione per le sue risorse.

C'è il

cemento

l’acqua

Spezia

dovremo usarla per pagare una tassa ricorrente all’Imperatore

, utile a costruire edifici;, indispensabile per la sopravvivenza delle truppe in un pianeta arido come Arrakis, e che va estratta tramite le iconiche trappole a vento; o la misteriosa. La risorsa più importante in assoluto, perché, oltre che venderla per finanziare l’intera spedizione,e giustificare così la nostra permanenza sul pianeta.

Ogni villaggio ha un certo numero di spazi da riempire con apposite strutture, ciascuna con i suoi vantaggi sul piano economico o militare: ci sono le raffinerie che, tramite le mietitrici, si occupano di estrarre la Spezia, oppure le caserme, necessarie per reclutare nuove forze militari.

La dimensione bellica è piuttosto semplice, con le diverse truppe – fanteria da mischia, fucilieri, veicoli – che combattono quasi automaticamente

Bisogna, però, tenere conto dei rifornimenti quando ci si sposta nel deserto, un tocco di classe che rende giustizia alle difficoltà logistiche di Arrakis.

Oltre i meccanismi di conquista e sviluppo, molto comuni per i giochi del genere,

compaiono tre elementi più complessi: ricerca, spionaggio e diplomazia

. Il primo si sviluppa attraverso un albero tecnologico suddiviso in diversi settori, fra politica, ricerca civile e militare; il secondo consiste nel reclutamento di agenti segreti che si possono poi infiltrare dietro le fila nemiche, raccogliendo informazioni e compiendo operazioni di sabotaggio.

La diplomazia, invece, riguarda tanto alleanze e trattati commerciali con le altre fazioni, quanto il Landsraad, ovvero una sorta di parlamento imperiale le cui leggi influenzano il gioco, e che potremo influenzare a nostro vantaggio.

Nonostante la natura "Early Access", Dune: Spice Wars sembra già un titolo ben costruito e funzionale

. L’ambientazione resta un po’ sullo sfondo e non è centrale dal punto di vista narrativo, ma compaiono i grandi protagonisti della saga, come Stilgar o Lady Jessica, nel ruolo di consiglieri in grado di potenziare la fazione di appartenenza e, in genere, si notano gli elementi peculiari ideati dalla fantasia di Herbert.

Tutto sommato, un gioco

abbastanza profondo da piacere ai più esperti, ma gradevole anche per chi, pur non essendo uno stratega veterano, apprezza soprattutto la mitologia di Dune