MotoGP 22, Milestone c'è anche senza Valentino!

Il menu proposto da MotoGP 22 è ricco e sostanzioso e in grado di soddisfare anche il più famelico appassionato del Motomondiale

l'intelligenza artificiale che regola i comportamenti dei piloti virtuali in pista ha fatto un ulteriore passo in avanti

: il modello di guida è diventato ancor più simulativo, tutorial e carriera sono migliorati mentregrazie al machine learning, così come il roster dei piloti che è cresciuto a dismisura (le leggende sono più di 70!).

Da vedere MotoGP 22

è diventato ancor più bello grazie alle nuove animazioni

raggiungere un realismo impressionante

implementate per rendere i vari Rins, Bastianini, Bagnaia, Zarco ancor più simili alle loro controparti reali e un anno in più di esperienza nell'utilizzo dell'Unreal Engine ha permesso a Milestone di(le moto sono bellissime) nel riprodurre le evoluzioni dei piloti in pista.

UNA SIMULAZIONE CHE PUNTA AL REALISMO

cambiamenti apportati al motore fisico

Mettere in temperatura i freni è fondamentale

- Sin dai primi metri di pista è possibile apprezzare iche richiede al giocatore un approccio nuovo non solo nelle staccate ma anche nella percorrenza delle curve., così come gestire il freno motore e imparare a utilizzare il famoso "Ride Height Device", l'abbassatore reso celebre da Ducati che permette di guadagnare qualche chilometro in più di velocità.

E, soprattutto,

bisogna far lavorare al meglio le sospensioni

affrontare in modo efficace i cambi di direzione e le pendenze

un occhio ai consumi degli pneumatici e del carburante

per trovare il giusto grip e riuscire adche caratterizzano le piste del Motomondiale, il tutto con. Le escursioni fuori dalla traiettoria ideale si pagano molto di più che in passato, mentre i tagli sui cordoli e i passaggi sulle buche si avvertono meglio, così come i cambi continui di pendenza e direzione.

IGN

Per aiutare il pilota nella gestione della moto

non mancano gli aiuti

la frenata assistita sembra avere qualche problemuccio in MotoGP 22

Milestone ha abbracciato la strada della simulazione dura e pura in questa edizione

: non sempre, però, funzionano in modo efficace. In particolare,e fa perdere troppo tempo anche in punti non particolarmente critici. Non c’è dubbio che il modello fisico implementato richieda al giocatore un bello sforzo per essere metabolizzato:

La nuova implementazione di

A.N.N.A.

garantisce un numero minore di trenini in pista

continuano a impressionare per traiettorie e aggressività in pista

, l'intelligenza artificiale realizzata dalla casa italiana,, attacchi e difese credibili e un minor numero di cadute di gruppo. I comportamenti dei vari Foggia, Vietti, Acosta, Martin, Marini e di tutti gli altri ragazzi che gareggiano nel Motomondiale, meno nella gestione degli pneumatici o del carburante.

UNA STAGIONE CHE VALE

permette di rivivere l'ultimo titolo conquistato da Valentino Rossi

Mark Neale

il giocatore è chiamato a raggiungere e completare determinati obiettivi

– La novità più pubblicizzata di MotoGP 22 è senza dubbio la succitata modalità NINE Season 2009 che. Milestone ha scelto di raccontarla attraverso diciassette capitoli (suddivisi in brevi episodi) firmati dal regista inglese: filmati storici si alternano infatti a sezioni di gioco in cuiper sbloccare i capitoli successivi.

Ci si trova così a

giocare nei panni di Stoner, Pedrosa, Lorenzo, Rossi

funziona alla grande e piacerà a tutti

e a rivivere una stagione ricca di colpi di scena e di sorpassi memorabili. L'idea di Milestone, anche a quelli che non hanno mai amato il pilota di Tavullia.

LE ALTRE MODALITÀ DI GIOCO

partendo dai Junior Team in Moto 2 o in Moto 3

- La Carriera Manageriale permette di gestire una squadra ufficiale oppure di crearne una nuova. Rispetto alla versione 2021 non ci sono grosse novità: il giocatore è chiamato a gestire sponsor/staff tecnico/risorse economiche per sviluppare una moto vincente.

Le Modalità Veloci permettono di disputare un gran premio, una prova a tempo e un campionato intero

scendere in pista con la maggior parte dei piloti e delle moto

configurando qualsiasi parametro, mentre è possibile giocare in due sulla stessa console/PC tramite lo split-screen. Gli amanti del Motomondiale apprezzeranno poi la possibilità diche hanno caratterizzato gli ultimi 30 anni del Motomondiale.

Con MotoGP 22, Milestone ha scelto la strada della simulazione per rendere la sua serie motoristica ancor più esaustiva e

la modalità NINE Season 2009 è una di quelle chicche che gli appassionati apprezzeranno

. MotoGP 22 si conferma, ancora una volta, la miglior simulazione dedicata al Motomondiale.





Come lo abbiamo giocato

Abbiamo provato MotoGP 22 su PlayStation 5 grazie a un codice per il download fornito dal distributore italiano, testando a fondo le modalità principali e tuffandoci con piacere nel 2009 per rivivere l'ultimo, grande successo del Dottore.





Può piacere a chi…

Potrebbe deludere chi…

… ama il Motomondiale e vuole riviverne (virtualmente) le emozioni… sente la mancanza di Valentino Rossi… cerca una simulazione di guida realistica… si aspetta un modello di guida più accessibile, come quello di MotoGP 21… vuole una modalità Carriera simile a quella della serie F1 di Codemasters… cerca qualche nuova modalità da provareMotoGP 22 è un gioco consigliato a tutti, senza distinzione di età.