Utah, il senatore Jim Dabakis prova la marijuana prima del voto per la legalizzazione

Anche in Utah si sta decidendo per un'eventuale legalizzazione della marijuana. La Proposition 2, infatti, prevederebbe l'utilizzo della sostanza in ambito medico. Manca ancora un mese al voto ma nel frattempo il senatore Jim Dabakis ha postato una diretta su Facebook nella quale provava, per la prima volta in vita sua, della marijuana sotto forma di "orsetti gommosi". A suo dire, prima di pronunciarsi su una legge così importante è necessario che qualcuno sappia di cosa si sta parlando, perciò ha deciso di sacrificarsi in prima persona.