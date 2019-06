Usa, si ribalta con il Suv a causa di un attacco allergico: gruppo di persone soccorre il conducente

È stato un attacco allergico la causa di un incidente che ha coinvolto un 42enne vicino Nashville, Tennessee. L'uomo ha perso il controllo del proprio Suv, che si è ribaltato su un lato, ma per sua fortuna nei paraggi si trovavano alcuni golfisti e operai che sentito lo schianto sono accorsi per aiutarlo. Tutti assieme hanno fatto forza per rimettere in piedi il veicolo, permettendo all'autista di uscirne illeso.