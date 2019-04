Una squadra di salvataggio a Salem, in Oregon, ha soccorso un gatto rimasto bloccato dall'inondazione causata dalle forti piogge nella zona lo scorso 12 aprile. I vigili del fuoco della città hanno condiviso il filmato sulla loro pagina Facebook: si vede il felino sopra un palo di legno saltare in acqua mentre uno dei pompieri si avvicina, dimenarsi un po' nel momento in cui viene recuperato e infine accettare di essere messo al sicuro su una barca, dove un altro uomo lo avvolge in una giacca. Il capitano Andrew Grimmer ha riferito ai media locali che il gatto è stato liberato in una zona meno a rischio e che è fuggito subito dopo il salvataggio.