Florida, catturato pitone lungo 5 metri

E' lungo cinque metri, pesa circa 63 chili e aveva nel suo corpo 73 uova in via di sviluppo. E' il pitone record, femmina, preso da quattro ricercatori nel Parco Nazionale delle Everglades, in Florida. Il rettile è stato rimosso dalla riserva, un'area di quasi tremila chilometri quadrati, hanno scattato e pubblicato su Facebook una foto che mostra le imponenti dimensioni dell'animale. Questo tipo di serpente è comune nelle Everglades, ma solitamente la maggior parte degli esemplari non supera i tre metri di lunghezza. Secondo la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, ripresa dalla Cnn, il più grande esemplare mai scoperto al mondo era lungo 5,5 metri e pesava circa 45 chili. Con questo si è decisamente superato il primato.