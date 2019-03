Un violento tornado si è abbattuto sull'Arkansas con forti raffiche di vento che hanno causato due feriti e hanno scoperchiato diverse case. Fortunatamente Little Rock, una delle città più celebri e popolose dello Stato, è stata toccata solo in lieve parte e i pericoli sono stati limitati grazie anche alle sirene che hanno avvisato gli abitanti della zona. La furia del ciclone, che successivamente si è spostato verso il Mississippi, è stata ripresa da alcune fonti locali, che hanno poi divulgato le immagini in rete.