Doveva essere un semplice tragitto verso il Museo dell'Olocausto, quando un gruppo di studenti della Mirus Academy (Texas) ha visto rotolare lungo l'autostrada una gigantesca bobina. L'autista del pullman ha mantenuto il sangue freddo ed evitato possibili incidenti ma, come segnalato dai rapporti della polizia, non è la prima volta che una simile situazione si presenta e sempre nello stesso tragitto. Il filmato è stato girato dalla preside dell'istituto, che ha poi ringraziato il conducente per aver mantenuto tutti al sicuro.