Inghilterra, cinque bambini rischiano la vita schivando onde enormi sul lato sbagliato della diga

Questo filmato, opera di un passante che ha preferito mantenere l'anonimato, mostra il pericolo corso nel Devon da un gruppo di bambini: di corsa sul lungomare, hanno schivato onde particolarmente violente che avrebbero potuto trascinarli via in un attimo. Fortunatamente si è risolto tutto per il meglio ma l'autore del video si è detto scioccato dalla scena. "Alcune onde erano enormi, avevo il cuore in gola. L'acqua portava con sé molti detriti, i bambini avrebbero potuto esserne colpiti e poi risucchiati dalla forza del mare".