Un'incredibile sequenza che riprende il propagarsi delle fiamme per dodici ore consecutive, mostrando tutta la furia del cosiddetto "Woolsey Fire". La serie di incendi che sta mettendo in ginocchio la California ha già divorato 40mila ettari tra la regione di Sacramento e la stazione balneare di Malibu. Mentre oltre 250mila persone hanno ricevuto l'ordine di evacuazione e il bilancio delle vittime continua a salire, la situazione non sembra migliorare: le autorità locali sono preoccupate per il ritorno di venti pericolosi, caldi e secchi proveniente dall'entroterra, che potrebbero ulteriormente alimentare le fiamme.