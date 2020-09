Treviso, cercasi 100 giudici "golosi" per la Tiramisù World Cup

Il sogno di ogni buongustaio diventa realtà, a Treviso , con la Tiramisù World Cup. Qui 100 fortunati formeranno la giuria popolare che il 30 e 31 ottobre - tra duecento semifinalisti - sceglierà i tiramisù per la finalissima. Quest'anno la selezione passa da Instagram: solo chi otterrà i punteggi più alti, rispondendo a 15 domande, potrà guadagnarsi i 100 ambitissimi "cucchiaini" . Le ricette dei vincitori nelle categorie classico e creativo saranno custodite in un caveau.

Il mondiale del tiramisù - Una sfida all'ultimo morso ma anche per palati fini. Manca poco più di un mese alla quarta edizione della Tiramisù World Cup ma i golosi di tutta Italia già "scaldano" le papille gustative. Tra di loro 100 "golosoni" che avranno la fortuna di scegliere quali tra 200 ricette da tutto il mondo - precedentemente selezionate dagli organizzatori della gara - potranno giocarsi il titolo di miglior tiramisù del mondo in due categorie, quella per la versione classica del dolce e quella aperta a soluzioni creative.

Selezione social - Quest'anno la selezione della giuria popolare passa dai social: per prima cosa occorre seguire il profilo ufficiale della competizione. @tiramisuworldcup e commentare il post che riguarda i giudici. Dopodiché bisognerà motivare perché si vuole far parte dei "fantastici 100". A quel punto i candidati riceveranno in direct un questionario da 15 domande per capire quanto si è esperti in materia. Solo i 100 con il punteggio più alto riusciranno a gustare e a giudicare il famoso dolce.

Gran finale - Sarà una commissione di soli addetti ai lavori invece a scegliere le due ricette migliori del mondo. I giudici popolari potranno assaggiarli ma non sapere come sono stati fatti. Le ricette, infatti, resteranno segrete e verranno custodite in cassaforte.