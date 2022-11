Thanksgiving 2022, a New York i cartoon prendono vita per la parata del Ringraziamento

C'erano Pikachu e il Grande Puffo , c'erano Babbo Natale e Topolino , Goku e Baby Boss , Snoopy e Spongebob , i Minion e i Paw Patrol : tra i 16 palloni giganti, i 28 carri allegorici, i 40 gonfiabili, le 12 bande musicali, i 10 gruppi di spettacolo, i 700 clown e Babbo Natale sono arrivati tutti, per la gioia dei tantissimi bambini (e anche dei più grandi) accorsi per godersi la parata.

Al corteo di personaggi si sono uniti la cantante Paula Abdul, il gruppo indie pop Fitz and the Tantrums; la boy band Big Time Rush; "Blue's Clues & You!", la cantante Gloria Estefan, il cantante gospel Kirk Franklin, l'attore Mario Lopez, la star del reggae Ziggy Marley e Miss America 2022 Emma Broyles.

Anche i cantanti Joss Stone, Jordin Sparks e Betty Who hanno preso parte ai festeggiamenti, così come le star di "Pitch Perfect: Bumper in Berlin" di Peacock (Adam Devine, Sarah Hyland e Flula Borg). Jimmy Fallon & The Roots sono invece saliti su un carro a Central Park. Il presidente Biden e la moglie è intervenuto telefonicamente insieme alla moglie Jill per ringraziare i vigili del fuoco, gli agenti di polizia e gli operatori del primo soccorso: "Non si prendono mai una pausa", ha detto.