Thanksgiving Day: la ricetta del tacchino “salvabolletta”

I rincari previsti per la bolletta del gas non fermano la voglia di festeggiare il 24 novembre, festa a stelle e strisce per eccellenza. Il Thanksgiving Day o Giorno del Ringraziamento è importato dalla tradizione americana ma viene festeggiato con entusiasmo anche in Italia. Nei supermercati i carrelli traboccano di mirtilli, arance e sciroppo d’acero per fare la famosa salsa gravy ma anche pane di mais (Cornbread), patate dolci, fagiolini, pannocchie da arrostire, zucca e noci pecan - ingredienti perfetti per le pies - e sidro di mele per accompagnare il ricco pasto.

La sera del Thanksgiving Day tutti in famiglia riuniti intorno al tavolo, dunque. Chi a ringraziare a turno per quanto avuto durante l’anno (come fecero i padri pellegrini a Plymouth nel 1621), chi vivendola come un’occasione per mangiare il protagonista indiscusso del Giorno del Ringraziamento: il tacchino. Per l’occasione lo chef Max Mariola, insieme alla community social di “Viva il pollo”, ha ideato una ricetta “salvabolletta”: un tacchino farcito che richiede una sola ora di cottura in padella contro le sei ore tradizionali del forno (uno degli elettrodomestici più energivori, che per questa ricetta può arrivare a consumare fino a 6 kWh).

Un risparmio non indifferente se si pensa che un fornello a gas, a fuoco grande, consuma circa 3 kWh mentre quello ad induzione mediamente solo 1,2 kWh. A conti fatti, parliamo di un risparmio di circa 5 kW (non pochi visti i rincari dei costi energetici).

La versione rivisitata del classico tacchino al forno strizza l’occhio anche allo spreco alimentare: invece del tacchino intero da 5 kg circa, vengono usate le sovracosce ripiene di una gustosa farcia composta da salsicce rosolate con del porro, pancarré, uova, sale e pepe. A fare da contorno al rollè gli ingredienti tradizionali come le patate dolci, le castagne e la zucca, cotti nella stessa casseruola del tacchino per evitare di sprecare acqua.

La ricetta

Ingredienti per 4 persone :



1 sovracoscio di tacchino disossato, Vino per sfumare, Burro



Ripieno : 2 salsicce macinate fine, 2 fette di pane in cassetta, 1 bicchiere di latte, 1 uovo, 100 gr di castagne precotte, 2 porri



Contorno : 2 patate dolci, 400 gr zucca, Rosmarino, 12 pz di funghi cremini, 400 gr spinaci , Olio extravergine, burro, sale e pepe q.b.

Procedimento :



In una casseruola stufate il porro con il burro e la salsiccia. Nel frattempo, ammollate il pane nel latte e unitelo, dopo averlo strizzato, con la salsiccia, il porro e le castagne tritate a coltello. Aggiungete al composto anche un uovo sbattuto.



Condite il sovracoscio di tacchino con sale e pepe e aggiungete la farcitura, arrotolate e chiudete con dello spago. Dopodiché, rosolate il rollè nella stessa casseruola usata precedente avendo cura di farlo cuocere bene su tutta la superficie con del burro e olio extravergine. Sfumate poi con del vino.

Nel mentre, iniziate a preparare i contorni: lavate e tagliate la zucca, sbucciate le patate e tagliatele grossolanamente della stessa misura, i funghi invece vanno messi interi.

Unite i contorni sminuzzati e pelati al rollè, condite con sale, pepe e rosmarino e fate cuocere per circa 1 ora con il coperchio chiuso.

A parte, lessate un po’ di spinaci, da servire insieme al rollè e il contorno di verdure stufate.

Dopo circa 40 minuti di cottura levate il coperchio e fate restringere il sugo, qualora fosse troppo liquido lasciate asciugare a fiamma viva per 15/20 minuti. Et voilà: il vostro tacchino del Ringraziamento "salvabolletta" è pronto, buon Thanksgiving Day!

Di Indira Fassioni