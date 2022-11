Il 21 novembre è la Giornata Mondiale del Panino Italiano

Il 21 novembre è il giorno dedicato #PaninoItalianoDay. Fast food ante litteram, il panino è un grande classico del nostro paese. Semplice e goloso o declinato in versione gourmet, il panino italiano ha una giornata interamente dedicata lanciata con l’hashtag #PaninoItalianoDay. Il 21 novembre è infatti da qualche anno l’appuntamento dedicato ai food lovers di tutto il mondo appassionati di questa prelibatezza così versatile che mette d’accordo tutti i palati.

Perché non si parla solo del classico panino da forno ma anche di tramezzini, tigelle, piadine, hamburger e toast. Ripieni di tutti gli ingredienti immaginabili dolci e salati e, spesso, realizzati con impasti dai colori sgargianti. Alga spirulina, curcuma, zafferano, barbabietola, carbone vegetale e chi più ne ha più ne metta: i trucchi per realizzare panini colorati sono molti, con ingredienti naturali e facilmente reperibili. E per chi non ha modo di prepararli?

Per la Giornata Mondiale del Panino Italiano Roberto - marchio marchigiano leader dei panini - ha deciso di celebrare l’Italia con una novità colorata e morbidissima, per portare a tavola il tricolore perfetto. Due nuovi tramezzini della linea gourmet. Uno verde e l’altro rosso che si vanno ad aggiungere al tramezzino classico, l’evergreen bianco.

Come sono preparati? Con un soffice impasto con lievito madre che incontra il rosso del pomodoro e il verde delle foglie di spinaci. Per realizzare infinite ricette gustose sia per la Giornata Mondiale del Panino Italiano che in mille altre occasioni.

Di Indira Fassioni