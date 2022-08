Sicilia, "L'Arte Pasticcera oltre i confini dello Spazio": una serata tra dolci e astri

Nel corso dell'evento i pasticcieri si sono cimentati in

creazioni dolciarie ispirate alla luna

Maestro Pippo Madè

Coupe du Monde de la Pâtisserie 2021 di Lione

e sono stati premiati con un'opera del, artista contemporaneo di fama internazionale. Ospiti della serata anche Alessandro Dalmasso, il coach torinese della squadra italiana alla, con i vincitori Andrea Restuccia, Massimo Pica e Lorenzo Puca, e Giuseppe Amato, nominato miglior Pasticciere del Mondo 2021.

A presenziare all'evento, con le loro specialità dolciarie, i pasticcieri del territorio e l'associazione Duciezio - composta da pasticcieri siciliani -, mentre l'associazione Culturale Promomadonie di Castelbuono ha omaggiato Parmitano con due

tappeti floreali realizzati dai suoi "infioratori"

presso la Tenuta Fiasconaro, rappresentanti la Sicilia vista dallo spazio e l’astronauta siciliano.

"È stato un onore celebrare il talento di alcuni dei

migliori artisti italiani dell'alta pasticceria

superare i confini della creatività

in un'occasione così speciale, che ha reso omaggio alla luna nella sua valenza legata al sogno e alla capacità di guardare oltre per, proprio come fanno i migliori pasticcieri”, ha commentato il Maestro pasticcere Nicola Fiasconaro.