Sagre gastronomiche: appuntamenti per chi cerca il gusto

FESTIVAL DEL LATTE, Val Sarentino (Bolzano) –

Appuntamento sabato 30 e domenica 31 con la delizia del migliore latte di montagna: in Val Sarentino, in Alto Adige, il fine settimana è dedicato a scoprirlo in tutte le sue declinazioni, dal classico bicchiere, da bere per dissetarsi e nutrirsi nello stesso tempo, a burro, yogurt, mozzarella e formaggi. Nello splendido scenario delle montagne e dei panorami alpini, la sagra dedica un’area distinta a ciascuna di queste cinque declinazioni della prelibatezza latte. Ci sono produttori, contadini e operatori del settore che raccontano tutto quello che c’è da sapere sull’argomento, comprese leggende e segreti. Sono in programma degustazioni, racconti, laboratori, vendita e abbinamenti con altri squisiti prodotti locali. Informazioni: www.altoadigelatte.com/festival-del-latte

FESTA DEI PIZZOCCHERI, Teglio (Sondrio)

– Un fine settimana dedicato ai sapori intensi della montagna con questa bella sagra che tiene compagnia a residenti e turisti da venerdì 29 a domenica 31 luglio. I pizzoccheri sono il piatto per eccellenza della gastronomia valtellinese e infatti questo sostanzioso e saporito primo piatto e il re della festa, accompagnato da tradizioni folcloristiche, musica e cultura. Le caratteristiche tagliatelle di farina nera con verdure, condite con burro e formaggio d’alpe si possono gustare insieme ad altri prodotti della tradizione locale negli stand gastronomici allestiti presso la Torre Medievale, in località Pineta. A fare da sottofondo, tanta buona musica dal vivo anche per ballare in allegria. La sagra è anche l’occasione per partecipare a trekking, escursioni e passeggiate sulle splendide montagne circostanti. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. Informazioni: www.facebook.com

ASSAGGI DI TERRITORIO: QUATTRO PASS A CERESOLE REALE, Ceresole Reale (Torino) -

Domenica 31 agosto si passeggia tra storia e natura a Ceresole Reale, piccolo borgo piemontese ai piedi del Parco del Gran Paradiso. È infatti in programma una facile passeggiata adatta a tutti, tra storia, curiosità, natura e prelibatezze. La partenza della camminata è alle ore 10.00; si segue un percorso ad anello su strade sterrate alla scoperta delle abitudini di vita di questo luogo prima della costruzione della diga che oggi domina il territorio: ci sono il lazzaretto, lo stabilimento idropinico, le vacanze al Grand Hotel ove soggiornò la regina Margherita. Prenotazione obbligatoria. Informazioni: www.turismoceresolereale.it

BOSCHETTI STREET FOOD, Monza –

Ultimo fine settimana con lo street food di qualità, in programma fino al 31 luglio presso i Boschetti Reali di Monza, la grande area verde che da piazza Citterio si estende fino all’ingresso sud della reggia e dei Giardini Reali, in pratica il naturale collegamento tra la Villa Reale e il centro storico della città. Fino al 31 luglio si possono trovare i classici e coloratissimi food truck presso i quali assaporare le migliori specialità “da strada” con ottimi prodotti tipici dell’enogastronomia italiana e internazionale, annaffiati da freschi e spumeggianti boccali di birra o da un buon bicchiere di vino. Informazioni: www.comune.monza.it





RASSEGNA DI CUCINA POVERA, Castellina Marittima (Pisa) -

Un vero e proprio viaggio gastronomico alla riscoperta dei sapori della Maremma Pisana: l’appuntamento è sabato 30 e domenica 31 luglio nel borgo rurale di Castellina Marittima, con una rassegna dedicata ai piatti poveri e alla gastronomia contadina. In ogni angolo del paese si possono trovare punti di degustazione con piatti tipici tratti dal ricettario in rima “All’ombra dei sassi bianchi”: ci sono gli antipasti in Piazza Giaconi, i primi piatti in Piazza Mazzini, i secondi in Piazza Trieste e i dolci in Piazza Guerrazzi. Oltre a tante cose buone da mangiare ci sono anche spettacoli con artisti di strada con giocolieri e clown, musica dal vivo, intrattenimento per bambini, mostre e un mercatino artigianale. Informazioni: www.terredipisa.it

SAGRA DEL TOTANO FRITTO, Bientina (Pisa)

– Ultimi appuntamenti con le specialità gastronomiche di terra e di mare; l’appuntamento, che si conclude il 31 luglio, si svolge presso il campo sportivo di Bientina, in provincia di Pisa. La Sagra del Totano Fritto, giunta alla sua edizione numero 19, è l’occasione per gustare pizze, schiacciatine alla nutella e soprattutto il piatto principe della sagra: la frittura di totani. Non mancano altre specialità di terra e di mare, come i gamberoni in guazzetto, il tagliere di mare e l’immancabile bistecca di manzo. Accanto agli spazi attrezzati per mangiare è presente un parco giochi per bambini.

STRAGUSTO , Trapani –

Appuntamento dal 27 al 31 luglio con il cibo di strada siciliano e con le specialità “street food” di tutta Italia, per una festa di sapori, profumi, colori e tradizioni. Cinque giorni all’insegna dei sapori tipici del Mediterraneo, provenienti da tutta la Sicilia, ma anche dalla Puglia e persino da luoghi lontani come il Madagascar e la Romania. Teatro della manifestazione è la piazza dell’antico Mercato del Pesce, dove per la 14esima edizione di Stragusto si possono trovare arancini, panini con il lampredotto, cannoli, il sambosa del Madagascar, i mititei rumeni e molte stuzzicanti specialità da accompagnare a un buon bicchiere di vino locale, da scoprire nell’area Wine Tasting, Informazioni: www.stragusto.it