Russia, dal biathlon col carro armato alle gare notturne tra droni: ecco le "Olimpiadi della guerra"

In Russia si è svolta la sesta edizione delle "Olimpiadi della Guerra" (note anche come International Army Games), un evento di sport militari organizzato dal ministero della Difesa di Mosca. Si svolgono una volta all'anno e la prima edizione risale al 2015. All'iniziativa partecipano quasi 30 Paesi , che si sfidano in diverse originali competizioni: dal biathlon coi carri armati alle gare notturne tra droni.

Gare tra Paesi La sesta edizione degli International Army Games si è svolta dal 23 al 29 agosto 2020 al Patriot Expo di Mosca, presso il campo di addestramento militare dell'Alabino. Tra le discipline che sono andate in scena, le più spettacolari sono state il biathlon coi carri armati, le competizioni tra equipaggi di volo, le gare di artiglieria e le sfide tra i diversi servizi segreti.

Competizioni tra droni Negli ultimi cinque anni l'evento si è trasformato in una delle principali fiere mondiali di armamenti ed equipaggiamenti militari del mondo, un'occasione per discutere idee innovative e sviluppi per le forze armate. Tra le principali innovazioni per i giochi del 2020 la Russia ha introdotto la competizione tech militare del "Dronbiation", delle gare notturne tra droni, alle quali hanno partecipato anche la Turchia e gli Emirati Arabi.