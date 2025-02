Roberto Baggio, venduta all'asta per 230mila euro la sua Lancia Delta

L'ex calciatore possedeva una Lancia Delta HF Integrale Evo 2 nella versione Kat del 1994 “Giallo Ginestra”. Si tratta di un esemplare unico perché si ispira proprio al Divin Codino: è stata costruita per celebrare la sua vittoria del Pallone d'oro nel 1993. Sottoposta a un accurato restauro terminato nell'autunno del 2023, la vettura si presenta in ottimo stato di conservazione e ha percorso soltanto 48km. Si differenzia dalla versione "standard" della già Limited Edition "Giallo Ginestra" (della quale esistono soltanto 220 esemplari) per il design esclusivo della carrozzeria bicolore e per l’abitacolo extra serie dominati da sellerie Pelle Frau. Ma della versione "standard", l'auto di Baggio mantiene le specifiche tecniche con i ben 211 cavalli a trazione integrale.