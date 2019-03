Regno Unito, ecco il più giovane pilota di go-kart del Paese: ha solo quattro anni

Ha solamente quattro anni ma nella sua bacheca vanta già più di 20 trofei conquistati sui kart. Ronnie Ray Carter, nato a Runcorn nella contea del Cheshire, è il più giovane pilota del Regno Unito e si è fatto notare anche all'estero vincendo il primo campionato europeo al quale ha partecipato quest'anno.



Ronnie ha iniziato a correre il giorno del suo terzo compleanno, quando suo padre (un ex pilota di rally) gli ha comprato un kart limitandone la velocità per le prime esperienze del figlio. Le capacità innate del piccolo e la passione mostrata giorno dopo giorno per il mondo delle corse, hanno contribuito a far diventare Ronnie uno dei piloti più promettenti.



A distanza di un anno, la giovane stella inglese gareggia con ragazzi molto più grandi - a tal punto da aver dovuto richiedere un permesso speciale per partecipare ai campionati nonostante la tenera età - ma questo non sembra minimamente spaventarlo.