California, uomo fa snowboard sulle strade ghiacciate

Ha trasformato la strada in una pista da sci e si è divertito a fare snowboard. E’ successo a San Jose, California, dove un uomo ha sfruttato una forte grandinata che ha imbiancato tutto il paese per divertirsi come se fosse in montagna.



Lo snowboarder non è passato inosservato. E’ stato subito filmato da Aaron Scheid, un uomo del posto, che ha condiviso il video. Dopo la tempesta, che ha coperto San Jose di grandine simile a neve, sono stati tanti i cittadini che, pieni di stupore per l’evento climatico, hanno condiviso immagini e video sui social.