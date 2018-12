Regali di Natale indesiderati: 2,7 milioni di italiani pronti a rivenderli

Cosa fare con i regali indesiderati? Se lo spirito del Natale suggerirebbe di ringraziare, apprezzare lo sforzo e trovare un modo per poterli utilizzare, circa 2,7 milioni di italiani scelgono il regifting , ossia la pratica di vendere i doni non graditi. Che siano capi di abbigliamento di una taglia sbagliata, o oggetti che già si posseggono la strada più facile è quella di metterli in vendita sul web.

Se i giovani tra i 16 e i 25 anni sono soliti tenersi anche i regali che non piacciono, la fascia di età che include i trenta-quarantenni sceglie invece il regifting.



Per una ricerca eBay commissionata a TNS*, nel Natale 2017 più della metà (58%) degli italiani ha dichiarato di aver ricevuto almeno un regalo non desiderato, per un totale di 31,8 milioni di oggetti. Tra questi, quasi 3 milioni hanno deciso di metterli in vendita. Secondo il sondaggio il 53% degli intervistati lo farebbe per mettere da parte il ricavato e risparmiare, mentre il 35% li userebbe per acquistare un nuovo regalo per sé.