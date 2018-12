Germania, bimbo insoddisfatto dei regali chiama la polizia

Si è svegliato la mattina di Natale e impaziente è corso davanti all'albero per scartare i suoi regali. Ma pacco dopo pacco, si è reso conto che Babbo Natale non aveva fatto un buon lavoro: non gli aveva consegnato nemmeno uno dei doni che aveva chiesto. Il bimbo di 9 anni ha deciso allora di prendere provvedimenti e ha chiamato la polizia. E' successo nella cittadina tedesca di Zetel. Gli agenti, arrivati a casa del bimbo, sono stati al gioco approfittando di una giornata tranquilla.