Sorprese di Natale: i grandi brand a un prezzo per tutti

Un modo per dedicarsi alle persone amate e più care, concedendosi un momento di tranquillità, lontano dallo stress del centro città e immersi in un’atmosfera magica, com’è quella delle Feste. Da Nord a Sud dell’Italia, Torino Outlet Village e Sicilia Outlet Village riservano l’opportunità di poter effettuare shopping e regali di Natale offrendo le proposte dei brand più prestigiosi a prezzi straordinari .

GLI ALTRI VANTAGGI – Situati, rispettivamente, alle porte del capoluogo piemontese, a un’ora da Milano e nel cuore dell’isola, Torino Outlet Village e Sicilia Outlet Village si pongono, inoltre, come riferimento per l’offerta di numerose attività culturali e di intrattenimento, rigorosamente gratuite, e come punto di incontro, grazie ai caffè e ai punti di ristoro. Tra i numerosi servizi riservati alla clientela, sono previsti anche l’hands-free shopping, la copertura free Wi-Fi ad alta tecnologia, lo spazio gioco per i più piccoli, parcheggi e navette dal centro città.