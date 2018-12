Beauty: personali, pratici o ricercati, i cadeau dedicati a lui

PRENDERSI CURA DI SÉ - Che il destinatario sia solito dedicarsi pochi minuti, semplici e basilari pratiche o sia invece molto attento alla cura della propria bellezza, il suggerimento – nel dubbio – è quello di puntare sul sicuro: il prodotto più usato o il più amato, in genere, andrà benissimo, magari riproposto in ‘special edition’ per le Feste. Sicuramente gradite anche le varie pochette con all’interno una selezione di prodotti già abbinati dai vari brand o le ‘combo perfette’: balsamo da rasatura e dopobarba, creme anti-aging e anti-freddo per le mani, cofanetti di saponi. Se amante dello sport, molto indicate sono anche le proposte da portare in palestra, in formati pratici e pensati per tutte le tasche.