Uomo: come prendersi cura della pelle del viso

“Il volto di un uomo è la sua autobiografia”, recita un aforisma di Oscar Wilde. Il viso è, di fatto, la parte più esposta di noi, un avamposto rivelatore, un vettore di espressioni ed emozioni. Prendersene cura è fondamentale, non solo per preservarne la bellezza ma soprattutto come pratica di benessere e attenzione rivolta verso se stessi. A cominciare dal mettere a fuoco una serie di errori da non fare .

LE ABITUDINI SBAGLIATE – Se è pur vero che il make up sia appannaggio delle signore, non va assolutamente ignorato il fatto che anche la pelle dei gentlemen sia esposta alle aggressioni dello smog e delle polveri sottili e ai danni provocati dai raggi del sole (anche quando non si vede). Perciò è necessario lavare e pulire il viso a fine giornata. Una buona idratazione, inoltre, è fondamentale: bisogna ricordarsi di bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, a prescindere dalla stagione. Il fabbisogno, inoltre, aumenta nel caso in cui si svolga attività sportiva (necessaria anche questa per condurre uno stile di vita sano). Anche dormire poco produce conseguenze nefaste: colorito spento, borse, occhiaie, stanchezza generale. E poi, last but not least, il fumo: fumare fa male, fin troppo scontato da dire. Nello specifico, fa venire anche la ‘smoker face’, faccia da fumatore: perdita di tono ed elasticità dei tessuti, colorito grigio, rughe intorno alla labbra (e, come se non bastasse, pure i denti gialli).