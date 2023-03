Il pesce nella dieta mediterranea c'era già 9.500 anni fa

Anche 9.500 anni fa il pesce era un elemento fondamentale della primordiale "dieta mediterranea".

Le popolazioni preistoriche di cacciatori e raccoglitori che vivevano lungo le coste del Mar Mediterraneo, infatti, ne consumavano in grandi quantità. A riscrivere la loro "paleodieta", che finora si pensava basata soprattutto su risorse terrestri e non acquatiche, è l'analisi delle ossa di 11 individui rinvenuti presso l'antico cimitero spagnolo El Collado, vicino Valencia. I risultati sono pubblicati sulla rivista Proceeedings of the Royal Society B da un gruppo di ricerca internazionale, guidato dagli archeologi dell'Università di York, a cui ha partecipato anche il Dipartimento di Biologia ambientale dell'Università Sapienza di Roma.