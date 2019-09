Foto pericolose 13 settembre 2019 15:01 Perù, due blogger in posa su uno strapiombo: "foto pericolosa", il Web si divide Lo scatto sulle Ande Peruviane dei due influencer Kelly Castille e Kody Workman non piace a tutti. Non è la prima volta che provocano...

E’ di due blogger di viaggio statunitensi la foto che ha creato discussione e polemiche sul web. Postato su Instagram lo scatto ritrae i due influencer, Kelly Castille e Kody Workman, sullo sfondo della Laguna Humantay, nelle Ande Peruviane, luogo famoso per le sue bellezze naturalistiche mozzafiato. Nulla di strano se non fosse per la posa della coppia: Kody è seduto e sorregge la compagna tenendola per le braccia a strapiombo su una scogliera. Una posizione a dir poco provocatoria che ha acceso il dibattito tra i follower dei due statunitensi.

La didascalia - "C'è una differenza tra rischiare la vita e correre il rischio di averne una. Non lasciarti mai abbattere da chi ha troppa paura di vivere la propria”, hanno scritto i due blogger a spiegazione del post, sul loro accounte Positravelty il 28 agosto. La pioggia di commenti è iniziata subito dopo la pubblicazione. "Perché Kody ti fa sempre penzolare oltre il limite?", scrive qualcuno. “Questo post dovrebbe essere intitolato: "Selezione naturale al lavoro. Una scivolata e il gioco è fatto”, commenta un altro. Tuttavia, la foto ha ricevuto anche 14.000 like e tanti apprezzamenti. “Al diavolo gli haters: ama e vivi in grande!”, scrivono in tanti. Un dibattito che ha infiammato la rete.

A Bali un altro scatto pericoloso - La coppia non è nuova alle critiche per gli scatti in pose pericolose. Nell’aprile di quest’anno, avevano postato una foto raffigurante Kody a Bali, immerso in una piscina dai bordi altissimi, che sorregge Kelly, sospesa nel vuoto a diversi metri d’altezza. Anche in quell’occasione, gli haters non si erano risparmiati nei commenti.