Ognissanti, significato e storia della festa cristiana

Le origini e il significato della festa di tutti i Santi sono molto antiche e si fondono con la cultura delle popolazioni celtiche . Le commemorazioni dei beati, comuni a diverse Chiese, cominciarono a esser celebrate nel IV secolo. Le prime tracce di una ricorrenza simile risalgono ad Antiochia , e fanno riferimento alla domenica successiva alla Pentecoste. Molte testimonianze, infatti, come la citazione di questa usanza nell’omelia di Giovanni Crisostomo (407), fanno ricadere questa ricorrenza al giorno del 13 maggio. La scelta del primo novembre però si deve a Papa Gregorio IV che nel 835 scelse proprio quella data per celebrare tutti i santi, i martiri e i confessori. Nel 1475 poi, Ognissanti divenne infine obbligatoria per tutta la cristianità per volere di Sisto IV .

Curiosità e folklore

Celebrata in tutto il mondo la storia di questa antica festa è ricca di curiosità e vicissitudini. In Messico credenza vuole che i morti tornino tra i vivi per circondarsi del calore dei parenti e degli amici. In occasione di questa festa l’unica regola è: farsi trovare felici e allegri per accogliere al meglio i propri cari defunti.In Cina, invece, dove si crede che in questo giorno si aprano le porte dell’Inferno, viene celebrata la festa dei fantasmi; in questo caso la tradizione chiede agli abitanti di preparare un posto a tavola in più in modo che le anime dannate possano placare il loro appetito. In Italia, invece, lo spirito non è gioioso e felice come quello di altri Paesi nel mondo, ma nonostante ciò vi è anche qui la tradizione di trascorrere la giornata per visitare i propri cari defunti.