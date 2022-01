Oggi è il "Blue Monday", ecco come nasce e i dubbi sul giorno più triste dell'anno

Il terzo lunedì di gennaio, che quest'anno è il 17, è riconosciuto a livello internazionale come "Blue Monday", il giorno più triste dell'anno per gli abitanti dell'emisfero boreale. La ricorrenza nasce nel 2005 da un calcolo matematico del dottor Cliff Arnall, uno psicologo dell'Università di Cardiff, che ha incrociato alcune variabili come il meteo, i sensi di colpa per i soldi spesi a Natale e il calo di motivazione dopo le Feste. Tuttavia, alcuni scienziati hanno definito la formula di Arnall "farsesca e priva di fondamento scientifico". Vediamo il perché.