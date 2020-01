Ecco perché il "Blue Monday" non è il giorno più triste dell'anno

Tutti conoscono il "Blue Monday" come il giorno più triste dell'anno, ma è veramente così? Da alcune analisi sembrerebbe, infatti, che la nomea legata al terzo lunedì di gennaio sia soltanto una bufala.

A quanto pare, la teoria elaborata dallo psicologo dell'Università di Cardiff, Cliff Arnall, non potrebbe ritenersi universale: basti pensare che l'equazione alla base di questa particolare ricorrenza, fondata sulla diminuzione di ore di luce e abbassamento della temperatura, non può considerarsi valida, per esempio, per chi si trova alle isole Canarie e può godersi sole, mare e caldo.

Quindi non bisogna farsi abbattere dal "Blue Monday", non solo perché con alcuni consigli si può sopravvivere al giorno più triste dell'anno senza particolari problemi, ma soprattutto perché, probabilmente, si tratta soltanto di una leggenda metropolitana.