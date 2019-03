Nuova Zelanda, crolla il Waiho River Bridge a causa delle inondazioni

L'Isola del Sud, in Nuova Zelanda, soffre da domenica le forti piogge e i venti causati dal maltempo, tanto da portare alla chiusura di alcune strade e all'evacuazione dei residenti da alcune aree - secondo quanto riferito dai media locali. A farne in particolare le spese è stato il Waiho River Bridge, nei presis del ghiacciaio Franz Josef, che non ha retto alla pressione dell'acqua ed è collassato durante un'inondazione. Il servizio meteorologico neozelandese ha previsto che questa ondata di maltempo possa spostarsi anche all'Isola del Nord.