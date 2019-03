Venezuela, centro commerciale saccheggiato dopo cento ore di blackout

Dopo circa cento ore senza energia elettrica, i cittadini di Maracaibo, in Venezuela, hanno saccheggiato cibo, acqua e altri oggetti da supermercati e centri commerciali. L'assalto risale all'11 marzo e questo video, girato il giorno successivo, mostra le conseguenze. L'utente Twitter @Angelines2104, che ha filmato, ha dichiarato: "Non ho parole per esprimere ciò che provo quando vedo il centro commerciale in cui mia madre ha lavorato per tutta la vita, costruendo la sua attività dal nulla, ridotto in questo stato".