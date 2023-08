Neologismi, la Treccani sdogana i "furbetti del telo" e "grassofobico"

"Furbetti del telo" - Da tempo l'istituto Treccani si è dato il compito di monitorare l'evoluzione del linguaggio e i cambiamenti dell'italiano. L'ultimo Ferragosto è stato interessato dalle cronache dei "furbetti del telo", ossia coloro che per accaparrarsi i posti migliori delle spiagge libere arrivano la sera prima o all'alba per posizionare teli, lettini e ombrelloni e poi tornarsene a letto a dormire o andare a fare colazione.

"Grassofobico" - Tra i neologismi dell'estate c'è anche "grassofobico". Il termine è stato portato in auge a giugno 2023 da Maruska Albertazzi, semiotica e attivista bolognese per i disturbi alimentari, che aveva definito così un libro per bambini. Il volume, dopo le polemiche, è stato ritirato dal commercio dalla casa editrice. "Grassofobico" in realtà era già in uso nella divulgazione scientifica e dietetica per indicare il pregiudizio e la discriminazione generalizzata verso le persone giudicate sovrappeso.

"No-green" e "sanchismo" - Entrambi i termini derivano da vicende di politica estera. "No-green" è una delle parole con cui i giornali hanno definito l'estrema destra olandese, mentre "sanchismo" viene usato dagli avversari del premier spagnolo uscente Pedro Sánchez per indicare il suo stile di governo, a loro dire divisivo. I neologismi abbondano nel campo della politica, dove il rinnovamento dei termini di comunicazione è pressoché quotidiano.

"Talkaholism" - Si tratta di un termine coniato dai ricercatori James McCroskey e Virginia Peck Richmond, che di fatto ha una traduzione italiana, "logorroico". Questa parola è stata usata dai due studiosi per definire un difetto, ossia la necessità irrefrenabile di parlare troppo. Alla parola "talk", "parlare", si è aggiunta la desinenza anglosassone che riprende quella propria delle dipendenze (come l'alcolismo, in inglese "alcoholism").