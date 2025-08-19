Dal 2 al 24 agosto, Sky Parade illumina il cielo di Movieland

Ogni sera a chiusura parco, la "Main Street" del parco si accende con la magia del cinema. Droni, luci, video mapping ed effetti speciali si fondono con le colonne sonore cinematografiche più iconiche per far rivivere emozioni e ricordi indimenticabili
© Da video
A Movieland Park, il primo parco a tema cinema in Italia situato a Lazise sul Lago di Garda, le sere di fine dell'estate si accendono con la magia del grande schermo. Dal 2 al 24 agosto, dopo l'orario di chiusura del parco, c'è Sky Parade: uno spettacolo multisensoriale che mette al centro le colonne sonore più iconiche della settima arte, trasformando il cielo in un palcoscenico di emozioni. Droni, luci, video mapping ed effetti speciali si fondono con le soundtrack cinematografiche più iconiche per far rivivere emozioni e ricordi indimenticabili. Sky Parade è lo spettacolo serale che accende la Main Street di Movieland in un’esplosione di emozioni, tecnologia e pura meraviglia.
Ogni sera, il pubblico viene immerso in un mondo dove i ricordi cinematografici prendono vita: un racconto dove le note, in perfetta armonia con le immagini, evocano scene e suggestioni indimenticabili che conducono lo spettatore in un viaggio emozionale che coinvolge cuore e mente. Non solo uno show: un omaggio sentimentale al potere evocativo della musica del cinema, un evento che celebra il ricordo e la meraviglia con tecnologie all’avanguardia. Sky Parade ambisce a essere un viaggio tra musica e immaginazione, tra luci e memorie condivise. Uno spettacolo pensato per sorprendere tutte le età e concludere ogni giornata al parco in maniera indimenticabile.
In occasione del debutto dello show, Movieland ha ospitato uno Special Magic Party targato "I Love Formentera" by Radio 105. Per vivere appieno l’esperienza di Sky Parade e godersi anche le attrazioni in versione notturna, è disponibile il ticket serale con ingresso dalle ore 18:00 e accesso al parco fino alle 23:00.
Commenti (0)