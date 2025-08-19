Dal 2 al 24 agosto, Sky Parade illumina il cielo di Movieland

Ogni sera, il pubblico viene immerso in un mondo dove i ricordi cinematografici prendono vita: un racconto dove le note, in perfetta armonia con le immagini, evocano scene e suggestioni indimenticabili che conducono lo spettatore in un viaggio emozionale che coinvolge cuore e mente. Non solo uno show: un omaggio sentimentale al potere evocativo della musica del cinema, un evento che celebra il ricordo e la meraviglia con tecnologie all’avanguardia. Sky Parade ambisce a essere un viaggio tra musica e immaginazione, tra luci e memorie condivise. Uno spettacolo pensato per sorprendere tutte le età e concludere ogni giornata al parco in maniera indimenticabile.