A Movieland Park due weekend con “Hallowchristmas - Natale all’improvviso”

Movieland Park fa parte di CanevaWorld Resort, una destinazione turistica situata a Lazise (VR), sulle sponde del lago di Garda. Ne fanno parte due parchi divertimento, tre ristoranti tematici, un cocktail bar e un drink-truck:

• MOVIELAND – THE HOLLYWOOD PARK: ispirato e interamente dedicato al mondo del cinema, propone ai visitatori l’atmosfera dei grandi studi cinematografici di Hollywood con attrazioni e spettacoli originali che ricreano la magia di Hollywood.

• CANEVA – THE AQUAPARK: è un’isola caraibica immersa nel verde, tra musica, piante tropicali e spiagge di sabbia bianca. È la location ideale per rilassarsi, senza rinunciare all’adrenalina di scivoli e tortuosi percorsi a bordo di gommoni e tappetini.

• MEDIEVAL TIMES: all’interno di un castello medievale si svolge un avvincente torneo in compagnia di Re Astolfo e dei suoi cavalieri, che culmina con una ricca cena e un suggestivo spettacolo, unico nel suo genere.

• SAFARI GIRO PIZZA: il ristorante più avventuroso in cui cenare! Ci si accomoda nella lussureggiante

savana, con Giropizza in compagnia degli animali che vivono in questo ambiente geografico con incredibili effetti speciali.

• ROCK STAR RESTAURANT: una formula buffet all you can eat & drink abbinata all’atmosfera di

un ristorante in stile americano dedicato alle Star della musica.

• MARGARITAS COCKTAIL: un tiki bar in stile caraibico per assaporare deliziosi cocktail.

• SPRITZ & SPIRITS: l’unico e coloratissimo drink-truck con speciali aperitivi.