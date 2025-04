Movieland The Hollywood Park: al via una stagione di grandi emozioni

Il Grand Opening ha offerto anche Special Entertainment esclusivi, street performers, animazioni itineranti e degustazioni nei nuovi punti ristoro del Parco, tra cui il suggestivo London Bus Fish & Chips e il dolcissimo Studios Catering, per iniziare la giornata con una vera colazione americana. Il successo dell’evento conferma ancora una volta Movieland come una delle destinazioni più amate per il divertimento in Italia. E la stagione è solo all’inizio!