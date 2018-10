Londra, giornalista sportiva colpita in testa da una pallonata in diretta tv

Lo sport può diventare alcune volte davvero pericoloso. Lo ha sperimentato la giornalista Melissa Stark che è stata colpita da una pallonata in testa durante una partita di football. La donna stava seguendo la partita dei NFL, National Football Game, allo stadio di Wembley di Londa quando un tiro l’ha raggiunta direttamente sulla nuca.



Malgrado il forte colpo, Melissa ha continuato la sua telecronaca senza scomporsi attirando l’attenzione dei colleghi in studio che hanno voluto farle i complimenti per la sua professionalità. Il video del suo infortunio è diventato subito virale su Twitter, tanto che la stessa giornalista ha voluto scherzare sull’episodio scrivendo in un post: “Ogni volta che lo rivedo fa sempre più male. Londra non ti dimenticherò mai!”.



Gli utenti della rete hanno iniziato a farle centinaia di elogi per la sua professionalità che è stata di certo dimostrata sul campo.