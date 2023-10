La "lingua dei libri" si chiama Valenx e l'ha inventata un 16enne toscano

"E' nata per divertimento ed è pensata per essere molto razionale ma allo stesso tempo bella al suono" dichiara Giulio Ferrarese, il giovane inventore

Le lingue artificiali nascono per diversi motivi: per unire i popoli, per una sperimentazione linguistica, per motivi artistici o per semplice divertimento. Nel caso di Giulio l'idea è nata dalla curiosità di scoprire nuovi modi di comunicare dopo aver studiato i principali sistemi linguistici del mondo.

"È molto interessante vedere come sono diverse le lingue e come si sviluppano anche sulla base della cultura di un popolo - spiega Ferrarese -. La mia è nata per divertimento ed è pensata per essere una lingua molto razionale ma allo stesso tempo bella al suono".

Sono molti i casi di glottoteti nella storia che hanno creato lingue complesse e articolate. I più celebri sono stati J.R.R. Tolkien, l'autore de "Il signore degli anelli", il creatore dell'Esperanto Ludwik Lejzer Zamenhof e Marc Okrand, inventore della lingua Klingon per la serie "Star Trek".