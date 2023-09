In Italia due persone su tre non leggono libri: il numero dei lettori è calato di oltre tre milioni in tredici anni

Grande preoccupazione per il futuro dell'editoria italiana: come riportato dall'Istat, infatti, la maggior parte degli italiani (2 su 3) non legge neanche un libro all'anno.

Questo è stato il tema principale che è stato trattato venerdì 29 settembre durante l'evento "Il ruolo dell'editoria e dell'informazione per lo sviluppo sociale ed economico del Paese", organizzato dall'azienda GV Group a Villa La Rotonda a Vicenza. L'appuntamento ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei principali gruppi editoriali italiani per discutere sullo stato dell'arte del settore e per immaginare nuove prospettive e possibilità di sviluppo per il futuro.