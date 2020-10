L'11 ottobre si festeggia il National Coming Out Day

Si festeggia oggi la giornata nazionale del " coming out ", dedicata a tutti coloro che sono riusciti, o che sono in procinto di rivelare al mondo il proprio orientamento sessuale. Una festa che nasce negli Stati Uniti verso al fine degli anni '80 sull'onda dei movimenti a favore dei gay e delle lesbiche, che esattamente l' 11 ottobre di 33 anni fa marciavano su Washington per proteggere i propri diritti.

Il National Coming Out Day ha toccato tutti gli angoli del mondo. A Kiev per esempio, è stato illuminato un palazzo di 140 metri con una bandiera arcobaleno, mentre in America, Demi Lovato condurrà su Facebook un evento speciale insieme a Tan France del programma americano Queer Eye. Alla diretta parteciperanno numerosi volti famosi per condividere le testimonianze sul loro viaggio verso il coming out.

In Italia poi, sono numerose le star che hanno deciso di svelare al pubblico il proprio orientamento sessuale. Gabriel Garko ha recentemente scelto il "Grande Fratello" come luogo per fare il proprio annuncio, davanti all'ex compagna Adua del Vesco. “Mi è stato insegnato che se avessi detto il mio orientamento non avrei più lavorato." Ha rivelato successivamente in un'intervista a Verissimo da Silvia Toffanin. Mentre Carolina Morace, dopo aver sposato Nicola Jane Williams, con cui sogna un figlio, ha deciso di raccontare la sua storia nel libro “Fuori dagli schemi”.

Solo tre anni fa anche la cantante Gianna Nannini aveva deciso di raccontare apertamente la sua vita al fianco della compagna Carla e della figlia Penelope con cui vive felicemente a Londra. Nello stesso periodo Eva Grimaldi dichiarava il suo amore per Imma Battaglia nel reality "L'Isola dei Famosi" con cui si è sposata a maggio del 2019.