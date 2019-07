L'influencer 19enne Belle Delphine ha deciso di vendere l'acqua che utilizza per farsi il bagno al prezzo di 30 dollari al barattolo . Si chiama "GamerGirl Bath Water" il prodotto che sta facendo impazzire i suoi 4 milioni di follower e che è già andato tutto esaurito in due giorni. " Vendo la mia acqua per voi assetati gamer boys ": così la cosplayer, che lavora a Londra, ha voluto provocare i suoi fans di Instagram.

La modella sudafricana è diventata famosa per le sue foto in cui è travestita da alcuni personaggi dei videogiochi con le cosiddette "ahegao", le espressioni facciali utilizzate durante il sesso nei videogame pornografici. Provocante in ogni suo scatto postato sui social, la 19enne è riuscita a vendere tutte le confezioni di acqua in soli due giorni. Sul barattolo, la dedica d'amore per i suoi fans: "L'acqua non va bevuta, ma è solo per scopi sentimentali. Con amore da Belle Delphine".



Su YouTube la sua iniziativa è diventata virale: da un lato i sostenitori che hanno recensito il prodotto, dall'altro i detrattori che la prendono in giro con i video. "Questa generazione è onestamente triste", hanno comentato alcuni suoi haters.