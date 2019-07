In esclusiva Tgcom24 2 luglio 2019 15:05 Professione influencer #3 KissandMakeup01: “Puoi imparare molto dai social se usati con intelligenza” Il suo vero nome è Nicole Husel e tra Instagam, Facebook e Youtube conta più di un milione di follower: un successo straordinario, che nasconde qualche piccolo segreto

Nella biografia Instagram ha scritto “YouTuber, traveller, dreamer”, ma lei i suoi sogni sembra averli ormai realizzati. Si tratta di KissandMakeup01, nickname di Nicole Husel, che sulle sue piattaforme social conta più di un milione di follower. Un successo che è arrivato quasi per caso dai video recensione di Youtube, creati non solo per condividere la passione per i trucchi ma per vincere la timidezza. Nel tempo le visualizzazioni sono cresciute e da svago, i social sono diventati per Nicole un lavoro a tempo pieno.

Quale account su Instagram non puoi fare a meno di seguire? E quale invece non seguiresti mai?

Troppi i profili di cui non posso fare a meno da nikkietutorials, una maga del trucco e ha anche un gran senso dell'umorismo, a theblondmacaron, che fa foto meravigliose, fino al mio cantante italiano preferito, Vasco Rossi. Quali non seguirei mai? I profili di influencer che pur di fare visualizzazioni e click screditano gli altri colleghi. Parlare male degli altri fa guadagnare in esposizione, ma se ne perde di immagine e di credibilità, oltre a farsi terra bruciata intorno.

Ciò che gli influencer mostrano attraverso i loro profili corrisponde alla vita reale?

Dipende dall'influencer in questione, non esistono regole standard che valgono per tutti. Per quanto mi riguarda cerco di condividere la mia vita senza troppi filtri, non ho paura di far vedere anche il mio lato più debole o le mie giornate no. Dipende comunque dal rapporto che si ha con i propri follower. Il mio è molto stretto, per questo spesso mi riferisco a loro come "family.

Qual è stato il commento negativo di haters che ti ha ferito di più?

Senza dubbio inizialmente mi feriva chi mi diceva che non avrei mai fatto successo e che dovevo smetterla di caricare video perché secondo loro ero ridicola.



Ho reagito ignorandoli e a distanza di dieci anni ho scritto un libro, lavoro con i brand internazionali più importanti e ho un prodotto beauty firmato da me.



Hai mai ricevuto proposte hot dai follower?

Capita spesso, ma non rispondo mai. Se sono troppo spinte solitamente blocco la persona in questione.