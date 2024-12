L'Ape dice addio all'Italia: dopo 76 anni sarà fabbricata solo in India

La decisione sarebbe stata comunicata dall'azienda ai delegati Rsu nelle scorse settimane, quando è stato deciso il periodo di stop alla produzione dei vari reparti dello stabilimento per la fine dell'anno. Tra le motivazioni principali la sicurezza: per adeguare l'Ape agli standard di italiani ed europei servirebbero ricerca e innovazione per lo sviluppo di airbag e sistemi di frenata assistita, tutte attività onerose da sostenere per l'azienda. Non secondario anche il tema ambientale: con l'anno nuovo la normativa cambierà ancora e sarà sempre più difficile restare al passo con gli stabilimenti produttivi.