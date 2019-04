Drum è uno springer spaniel che ha il compito di "proteggere" due rinoceronti in via d'estinzione. Adottato dalla "Ol Pejeta Conservancy", riserva naturale nella zona di Nanyuki in Kenya, il cane ha solo 10 mesi. E' stato addestrato per scovare armi da fuoco e munizioni che, spesso, i bracconieri nascondono sotto il motore dei veicoli.



I due esemplari in via d'estinzione appartengono alla specie dei rinoceronti bianchi nordici. Al momento sono rimaste in vita solo due femmine. La specie è stata quasi completamente sterminata a causa delle sue corna, che fruttano ai bracconieri diverse migliaia di dollari.