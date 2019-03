Inghilterra, uomo nato senza un braccio diventa istruttore di guida

Khuram Iqbal, trentun'anni e padre di due figli, è nato senza il braccio sinistro ma ha lottato con tutto se stesso per riuscire a diventare istruttore di guida usando una macchina con cambio manuale. Grazie anche al supporto della madre, che l'ha convinto a non arrendersi e fare almeno un tentativo, l'uomo è ora uno dei pochi istruttori di guida con una protesi. Da quando sei diplomato come istruttore sette mesi fa, Khuram ha già visto otto dei suoi studenti superare il test di guida.